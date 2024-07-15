Galatasaray'dan tatsız prova: 7 gollü maçta kayıp!
Yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya’da bulunan Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımına 5-2 mağlup oldu.
Galatasaray, Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan maçı Galatasaray 5-2 kaybetti.
Fortuna Düsseldorf'da galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Iyoha, 25. dakikada Niemiec, 64. dakikada Schmidt, 73. dakikada Zimmermann ve 83. dakikada Affo kaydetti.
İKİNCİ MAÇINI DA KAYBETTİ
Galatasaray'ın golleri ise 35. dakikada Kerem Demirbay ve 60. dakikada Dries Mertens'ten geldi.
Galatasaray, Avusturya'da LASK ile yaptığı ilk hazırlık maçını da 3-2 kaybetmişti. Bu sonuçla ikinci hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Galatasaray bir sonraki hazırlık maçında 18 Temmuz'da Trencin ile karşılaşacak.
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
18 Temmuz Galatasaray - Trencin
24 Temmuz Galatasaray - Lecce
27 Temmuz Galatasaray - Parma
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