Galatasaray'dan tatsız prova: 7 gollü maçta kayıp!

Yayınlanma: 15.07.2024 - 22:23

Güncelleme: 15.07.2024 - 22:23

Galatasaray, Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan maçı Galatasaray 5-2 kaybetti.

Fortuna Düsseldorf'da galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Iyoha, 25. dakikada Niemiec, 64. dakikada Schmidt, 73. dakikada Zimmermann ve 83. dakikada Affo kaydetti.

İKİNCİ MAÇINI DA KAYBETTİ

Galatasaray'ın golleri ise 35. dakikada Kerem Demirbay ve 60. dakikada Dries Mertens'ten geldi.

Galatasaray, Avusturya'da LASK ile yaptığı ilk hazırlık maçını da 3-2 kaybetmişti. Bu sonuçla ikinci hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Galatasaray bir sonraki hazırlık maçında 18 Temmuz'da Trencin ile karşılaşacak.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

18 Temmuz Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Galatasaray - Parma