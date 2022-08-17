Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup: ‘Henüz kazanılan bir şey yok’
Danimarka ekibi Kopenhag'ın teknik direktörü Jess Thorup, Trabzonspor'u 2-1'lik skorla yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu. Thorup, “Benim için en önemli şey bütün hafta boyunca konuştuğum tecrübeli futbolcularımızın sahada karakter göstermesiydi. Birlikte hareket edersek seviyemizin nasıl yükseleceğini herkese gösterdiler” dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Kopenhag'da, teknik direktör Jess Thorup maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Takım halinde hareket ettiklerini söyleyen Thorup, "Oyuncularıma söylediğim gibi; bugün maçı kazandık ancak henüz gerçek anlamda bir şey kazanmış değiliz. Takım halinden beklediğimiz seviyedeydik. Benim için en önemli şey bütün hafta boyunca konuştuğum tecrübeli futbolcularımızın sahada karakter göstermesiydi. Birlikte hareket edersek seviyemizin nasıl yükseleceğini herkese gösterdiler" ifadelerini kullandı.
"SAĞLAM DURDUK"
Şampiyonlar Ligi gecelerinin özel olduğunu söyleyen Thorup, "Şampiyonlar Ligi akşamları özeldir. Her an her şey olabilir. Bunun bilincindeydik ve 2-0'a rağmen sağlam durmaya devam ettik. Topla da iyi olduğumuzu düşünüyorum. Oyun genelinde gayet iyiydik" diyerek sözlerini noktaladı.
Trabzon'da oynanacak ikinci maç 24 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.
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