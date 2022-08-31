Kopenhag, Trabzonspor'dan Andreas Cornelius'u transfer etti!

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:04

Trabzonspor'un golcü ismi Andreas Cornelius, yetiştiği kulüp olan Kopenhag'a dönüyor.

Danimarka temsilcisinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor'la anlaşma sağlandığı belirtildi. Kopenhag, Cornelius'un sağlık kontrolleri ve kişisel şartları görüşmek için Danimarka'ya geleceğini açıkladı.

İTALYA'DAN GELMİŞTİ

Kopenhag, bu transfer için Trabzonspor'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Trabzonspor'a geçen sezon Parma'dan transfer edilen Danimarkalı futbolcu, bordo-mavili forma altında çıktığı 49 maçta 20 gol attı.