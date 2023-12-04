Kopenhag'dan Okan Buruk'a tepki: 'Saygısızca'

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:13

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:13

Okan Buruk'un Bayern Münih ile Kopenhag arasında oynanan maçla ilgili sözlerine Danimarka ekibinden tepki geldi.

Okan Buruk, Kopenhag'ın gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Bayern ile deplasmanda 0-0 berabere kalması hakkında "Bayern Münih’in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi" ifadelerini kullanmıştı.

"İKİ TAKIMA DA SAYGISIZLIK"

Buruk'un bu sözlerine Danimarka takımının orta saha oyuncusu Rasmus Falk tepki gösterdi. Kopenhag'ın Danimarka Ligi'nde Aarhus GF'ye 2-1 yenildiği maç sonrası konuşan Falk "Orada bizim ve Bayern'in ortaya koyduğu oyunla ilgili söylenen bu sözler her iki takıma karşı da saygısızca görünüyor. Bayern Münih hiçbir şekilde geri adım atan bir takım izlenimine sahip değildi" diye konuştu.

NEESTRUP ŞİMDİLİK YORUM YAPMADI

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ise kendisine Okan Buruk'ın açıklamalarının sorulması üzerine şimdilik sessiz kalmayı tercih etti ve "Şu anda benim için önemli olan bu hafta çarşamba ve cumartesi günleri Silkeborg ile oynayacağımız Danimarka Kupası çeyrek final maçları. Bu konu hakkında gelecek hafta bir yorumda bulunabilirim ancak daha önce değil" dedi.

PARKEN STADI'NDA FİNAL GİBİ MAÇ

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında 12 Aralık Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı kırmızılıları 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırdığı Parken Stadı'nda oynanacak müsabaka sonucunda Bayern Münih'in ardında gruptan çıkarak son 16 turuna kalan takım belli olacak.