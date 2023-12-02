Okan Buruk'tan Abdülkerim ve Zaha açıklaması! Maç kadrosunda yer almadılar...
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi görüşlerini aktardı. Buruk, kadroda yer almayan Abdülkerim Bardakcı ile Wilfried Zaha hakkında konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Bir önceki maçın 11'inde olmayan oyuncularla başlıyoruz. Bir anlamda dinlenik oyuncular. Diğer oyuncuların antrenman görüntüleri iyiydi. Konsantrasyonu sürdüreceğiz. Maç bittiğinde lider olmak istiyoruz. Bu anlamda çok önemli bir maç. Rakibimizi aşağı yukarı tanıyoruz. Zemin çok güzel. Stadyumun içi çok şık, tertemiz, çok güzel şeyler yapılmış. Bazı değişiklikler var rakibimizde. Maça başlayacağız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağız" dedi.
ABDÜLKERİM VE ZAHA AÇIKLAMASI
Kadroya alınmayan Abdülkerim ve Zaha ile ilgili konuşan Buruk, "Abdülkerim ve Zaha, Manchester United maçında da ağrıları vardı, iğneyle oynamışlardı. Bugün onları zorlamak, riske etmek istemedik. Ağrıları da vardı. Bir sonraki maçta bizle olacaklarını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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