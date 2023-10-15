Kore Açık'ta şampiyon Jessica Pegula!

ABD'li tenisçi Jessica Pegula, Kore Açık'ta şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 18:10
Kore Açık'ta şampiyon Jessica Pegula!
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Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 serisi turnuvası Kore Açık final maçında, ABD'li Jessica Pegula, Çinli Yuan Yue'yi yenerek şampiyon oldu.

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula, dünya 128 numarası Çinli Yuan Yue'yi 6-2, 6-3'lük setlerle mağlup etti.

Jessica Pegula bu zaferle beraber sezonun ikinci, genel klasmanda ise dördüncü şampiyonluğunu kazandı.


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