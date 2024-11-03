Trabzonspor'dan dev maç öncesi taraftarlarına mesaj!
Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, bordo-mavili taraftarlar için bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'dan bu maç öncesi bir paylaşım geldi.
Bordo-mavili kulüp, taraftarlarına yönelik bir mesaj paylaştı.
Trabzonspor paylaşımında, "Tahriklere kapılmadan, 90 dakika takımına destek ol" ifadelerini kullandı.
Tahriklere kapılmadan, ???? ???????????? ???????????????? ???????????? ????! pic.twitter.com/q72u4CJ9hU— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 3, 2024
Etiketler: #trabzonspor #fenerbahçe #taraftar
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