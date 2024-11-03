Trabzonspor'dan dev maç öncesi taraftarlarına mesaj!

Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, bordo-mavili taraftarlar için bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor'dan dev maç öncesi taraftarlarına mesaj!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 17:33

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'dan bu maç öncesi bir paylaşım geldi.

Bordo-mavili kulüp, taraftarlarına yönelik bir mesaj paylaştı.

Trabzonspor paylaşımında, "Tahriklere kapılmadan, 90 dakika takımına destek ol" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #trabzonspor #fenerbahçe #taraftar

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