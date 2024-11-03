Trabzonspor'dan dev maç öncesi taraftarlarına mesaj!

Yayınlanma: 03.11.2024 - 17:33

Güncelleme: 03.11.2024 - 17:33

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'dan bu maç öncesi bir paylaşım geldi.

Bordo-mavili kulüp, taraftarlarına yönelik bir mesaj paylaştı.

Trabzonspor paylaşımında, "Tahriklere kapılmadan, 90 dakika takımına destek ol" ifadelerini kullandı.