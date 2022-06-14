Kosova'dan Vedat Muriç ve Galatasaray iddiası!

14 Haziran 2022 Salı, 14:19

Galatasaray'da başkanlık seçimi geride kaldı. Yeni başkan Dursun Özbek, "Nokta atışı 3-4 transfer yapacağız" dedi. Galatasaray'ın Vedat Muriç transfer etmek istediği yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

GALATASARAY TRANSFER İÇİN ÇABA HARCIYOR

Kosovan Football'da yer alan habere göre; Galatasaray, Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi'yi transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Lazio'da bulunan ve kiralık olarak Mallorca'da görev yapan futbolcu için yoğun mesai harcıyor.

MALLORCA'NIN PLANI NE?

28 yaşındaki futbolcu Mallorca'da 17 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi. Hatırlanacağı üzere İspanyol basını, bonservisi 12 milyon Euro olan futbolcu için Mallorca'nın taksitle ödeme planı olduğunu yazmıştı. Mallorca, Muriqi'yi 4 yıllığına renklerine bağlamak ve her yıl 3'er milyon Euro ödemek istiyor.

SERIE A'YA DÖNMEK İSTEMİYOR

Vedat Muriç, Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olduğu dönemde sarı-lacivertlilere 17.5 milyon Euro bonservis kazandırmıştı. Futbolcu, İtalya'da umduğunu bulamamış ve gözden düşmüştü. İtalyan basını Muriqi'nin kesinlikle Lazio'da devam etmek istemediğini öne sürüyor.

MURİÇ NE DEMİŞTİ?

Golcü futbolcu Vedat Muriç, "Kariyerimle ilgili herhangi bir düşüncem yok. Lazio'nun sözleşmeli futbolcusuyum. Kosova Milli Takımı'na konsantre oldum" demişti. Golcü isim, Rizespor'dan sonra Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde Galatasaray ile de sıkça anılmıştı.