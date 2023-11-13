Kosova'ya galibiyeti Milot Rashica getirdi!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 07:27

Güncelleme: 13.11.2023 - 07:27

Başkent Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanan maç için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Maçtaki tek golü 41. dakikada, Beşiktaş forması giyen Milot Rashica kaydetti.

İsrailli futbolcu Roy Revivo maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Maç, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Kosova I Grubunda 10 puanla dördüncü sıraya yükselirken, İsrail, Romanya ve İsviçre’nin ardından 11 puanla üçüncü sırada kaldı.???????

Öte yandan, Kosova polisi, maç öncesi stadyum çevresinde kurallara uymayan iki kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Kosova polisi, Kosova ile İsrail milli takımları arasında oynanacak maçın sorunsuz geçmesi için sıkı güvenlik önlemleri alındığını duyurmuş, stadyum içi ve çevresinde, her türlü ırkçı, yabancı düşmanı, siyasi, dini malzemenin bulundurulmasını yasaklamıştı.

Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan maç, İsrail yetkililerinin, güvenlik gerekçesiyle milli takımlarının yurt dışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle 12 Kasım’a ertelenmişti.