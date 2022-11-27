Kosta Rika ilk galibiyetini aldı! Japonya - Kosta Rika: 0-1
2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Kosta Rika, Japonya'yı 1-0 mağlup etti.
2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya, Kosta Rika'ya 1-0 yenildi.
Ahmad bin Ali Stadyumu'nda İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver'in düdük çaldığı maçta Kosta Rika 81'inci dakikada Keysher Fuller'in kaydettiği godlle sahadan galip ayrıldı. Kosta Rika Milli Takımı'nda forma giyen Kayserisporlu Francisco Calvo, 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika görev aldı.
Japonya, grubun son maçında İspanya ile 1 Aralıkta mücadele edecek. Kosta Rika ise aynı gün Almanya ile karşılaşacak.
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