Kötü gidişat sürüyor: Trabzonspor'a evinde soğuk duş! Trabzonspor 2-3 Kasımpaşa

Yayınlanma: 29.01.2024 - 19:05

Güncelleme: 29.01.2024 - 22:11

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi Trabzonspor öne geçmesine rağmen 3-2'lik mağlubiyetle tamamladı.

Trabzonspor, 19. dakikada Enis Destan ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kasımpaşa ise ikinci yarıda geri döndü. İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Aytaç Kara, 58. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 75. dakikada Nuno Da Costa attı. Trabzonspor'da 90+2'de Poyraz Efe Yıldırım maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

Papara Park'taki Trabzonsporlu taraftarlar, skor olarak geri düştükten sonra kendi oyuncularına tepki gösterdi.

Trabzonspor, bu yenilgiyle birlikte ligde arka arkaya 3. kez mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 37 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi.

Trabzonspor, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Fernandez, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis.

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Taylan, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Oğulcan, Nanu Da Costa.

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 2 - 3 Kasımpaşa

90' Kasımpaşa'da kaleci Ali oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

90' Hakem ilk yarının sonuna 5 dakika ekledi.

90' GOL Trabzonspor Poyraz Efe ile umutlanıyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi şık bir çalımla önünü boşalttı ve şutunu çekti. Kaleci Ali topu çıkardı ancak top Poyraz Efe'nin önüne düştü ve Poyraz'da topu ağlara gönderdi.

87' Kasımpaşa'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Nuno Da Costa giren oyuncu Nuno Da Costa.

82' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Fountas giren oyuncu Engin Poyraz Efe Yıldırım.

78' Kasımpaşa etkili geldi. Haris Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasına giren Nuno Da Costa şutunu çekti ancak Uğurcan topu kornere gönderdi.

75' Gooool Kasımpaşa Nuno Da Costa ile farkı ikiye çıkartıyor. Ön alan baskısıyla topu kazanan Nuno Da Costa sol kanattaki Mortadha Ben Ouannes'e pasını verdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Ben Ouannes'in ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Nuno Da Costa farkı ikiye çıkardı.

73' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Joaquin Fernandez giren oyuncu Umut Güneş.

70' Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Fall pasında topu Gökhan Gül'e aktardı. Gökhan'ın sert şutu direğin üstünden auta çıktı.

66' Top direkten döndü. Ön alan baskısıyla topu kazanan Enis Destan ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat kaleci Ali sert şuta dokundu ve top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

64' Trabzonspor'da Rayyan Baniya, Nuno Da Costa'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

61' Aytaç hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi. Kasımpaşa'da Taylan yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

58' GOL Kasımpaşa Haris Hajradinovic ile öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Hajradinovic kendi sağına sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

57' Hakem VAR kontrolünün ardından penaltı kazandı.

55' Kasımpaşa etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Fal pasını Nuno Da Costa'ya vermek istedi ama Eren topa kayarak müdahale etti.

51' Trabzonspor etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Mendy sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'ya pasını verdi. Visca gelişine şutunu çekti ancak kaleci Ali topu zorlukla çıkarmayı başardı.

47' GOL Kasımpaşa Aytaç ile beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Winck ceza sahasındaki Aytaç'a pasını aktardı. Şık bir çalımla önünü boşaltan Aytaç topu ağlara gönderdi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Trabzonspor'un santrasıyla başladı.

44' Net fırsat kaçtı. Sağ kanatta bir anda ceza sahasına giren Visca pasında topu Enis Destan'a vermek istedi ama top önünden geçti. Atağın devamında Bardhi ortayı açtı ama Visca'nın şutu direğin üstünden auta çıktı.

30' Trabzonspor etkili geldi. Orta sahanın sol kanadında topu alan Enis Bardhi sol kanattan topla geldi ve ceza sahasına kadar girdi ancak vuruşu direğin yanından auta çıktı.

27' Kasımpaşa etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Oğulcan topu penaltı noktasına çevirmek istedi ama Baniya'ya çarpan top kornere çıktı.

23' Kasımpaşa etkili geldi. Sağ kanattan topla birlikte çıkan Winck önündeki Fall'a pasını verdi. Fall'ın ortasında kimsenin müdahale ettiği top arka direkteki Ben Ouannes'in önüne düştü. Ouannes'in sert vuruşu direğin yanından ayta çıktı.

19' GOL Trabzonspor Enis Destan ile öne geçti. Ön alan baskısıyla topu kazanan Enis Destan sol kanatta boş durumda olan Bardhi'ye pasını verdi. Bardhi ceza sahası içine hareketlenen Enis Destan'a ortasını açtı. Kafa vuruşunu düzgün yapan Enis Destan'da Trabzonspor'u öne geçirdi.

17' Net fırsat kaçtı. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Mehmet Can pasında topu Enis Destan'a aktardı. Enis şık bir çalımla önünü boşalttı ve şutunu çekti ancak savunmada Taylan son anda topun önüne atladı.

15' Trabzonspor etkili geldi. Enis'in pasında sağ kanatta topla buluşan Mehmet Can ortasını açtı ancak top Enis'e gelmeden savunma topu uzaklaştırdı.

12' Trabzonspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Visca arka direkteki Eren'e ortasını açtı. Eren'in vuruşunu kaleci Ali son onda kornere tokatladı.

10' Kasımpaşa etkili geldi. Sağ kanatta topu kazanan Claudio Winck ortasında Haris Hajradinovic'i buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Hajradinovic'in vuruşu Fernandez'den geri döndü.

6' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan topu arkaya aşırdı ancak Mendy şutunu çekemeden savunma araya girdi.

3' Visca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Baniya vuruşu yapamadan kaleci Ali topu tokatladı.

2' Visca sağ kanattan topla birlikte hızlı çıktı ve ortasını açtı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

1' Mücadelede ilk düdük geldi.