Menajeri açıkladı: Trabzonspor'dan Eric Junior Bocat kararı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Belçika kulübü St. Truiden forması giyen Fransız futbolcu Eric Junior Bocat'ın transferinden son dakikada vazgeçtiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 13:07
Menajeri açıkladı: Trabzonspor'dan Eric Junior Bocat kararı!
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Transferin son gününe girilirken Trabzonspor için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Eric Junior Bocat ve St. Truiden ile her konuda anlaşmaya varan Trabzonspor, oyuncuya ve temsilcisine son 24 saatte geri dönüş yapmadı.

Uçak bileti bekleyen Bocat, bordo-mavili ekipten geri dönüş gelmeyince takımıyla birlikte son antrenmana çıkma kararı aldı.

"BÜTÜN GECE TRABZONSPOR'DAN HABER BEKLEDİ"

Bu durumla ilgili oyuncunun menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Menajer Chris Jeudy yaptığı açıklamada, "Eric Bocat bütün gece Trabzonspor'dan haber bekledi. Geri dönüş olmayınca büyük hayal kırıklığına uğradı" ifadelerini kullandı.

Truiden ile 50 maça çıkan Bocat, 1 gol ve 6 asist yaptı.


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