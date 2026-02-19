Kristjan Asllani'den Beşiktaş itirafı: 'Kiralık geldim ama...'

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arnavut orta saha Kristjan Asllani, Arnavut basınına verdiği röportajda siyah-beyazlı kulüple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kiralık olarak Beşiktaş’a geldiğini hatırlatan Arnavut orta saha, hedefinin kalıcı olmak olduğunu vurguladı.

“Buraya kiralık geldim ama kalıcı olmak istiyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her zaman şampiyonluk için oynuyor. Ben de şampiyonluk yaşamak istiyorum” ifadelerini kullanan Asllani, camianın büyüklüğüne dikkat çekti.

"BEŞİKTAŞ'IN MUHTEŞEM BİR TARAFTARI VAR"

Siyah-beyazlı taraftarlara da ayrı bir parantez açan genç futbolcu, “Beşiktaş’ın muhteşem bir taraftarı var. Bir futbolcunun hayal ettiği her şeye sahip olan bir kulüp” dedi.

"HOCAMIN BENDEN BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUM"

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın beklentilerinin farkında olduğunu belirten Asllani, “Sergen Yalçın’ın benden beklentilerini biliyorum. Beşiktaş’a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar kazanacağımı hissediyorum” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.