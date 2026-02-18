Beşiktaş GAİN Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.02.2026 20:38:00
Beşiktaş GAİN, Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaştığı TOFAŞ'ı 100-91 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen taraf oldu.

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda TOFAŞ'ı 100-91 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Siyah-beyazlılar, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes karşılaşmasının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Aytuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 20, Blazevic 16, Besson, Furkan Korkmaz 20, Floyd 7, Özgür Cengiz 11, Whaley 2, Sadık Kabaca, Kidd 4

Beşiktaş GAİN: Mathews 19, Dotson 18, Kamagate 10, Yiğit Arslan 4, Morgan 2, Sertaç Şanlı 6, Berk Uğurlu 7, Anthony Brown 30, Thomas, Vitto Brown 4

1. Periyot: 30-23

Devre: 53-48

3. Periyot: 70-77

İlgili Konular: #beşiktaş #Tofaş #Türkiye Kupası

