Beşiktaş'tan Barış Alper Yılmaz itirafı! 'Tüm gayretlerimize rağmen...'

Yayınlanma: 17.10.2023 - 14:22

Güncelleme: 17.10.2023 - 14:24

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabından Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu iddialarına cevap verdi.

Erdal Torunoğulları yaptığı açıklamada o dönem Barış Alper Yılmaz'ın transferi için görüşmeler yapıldığını ancak milli futbolcunun Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi.

'BARIŞ ALPER YILMAZ BAŞKA BİR KULÜBÜ TERCİH ETTİ'

Eski Beşiktaş yöneticisi, Barış Alper Yılmaz'la ilgilendiklerini ancak transferi tamamlayamadıklarını söyledi. Torunoğulları, "Barış Alper Yılmaz ismi özellikle o dönem görev yapan scout ekibimiz tarafından gündeme getirilmiş ve bunun üzerine oyuncunun transferi için gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak oyuncu tüm gayretlerimize rağmen başka bir kulübü tercih etmiştir" ifadelerini kullandı.

Erdal Torunoğulları

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE İLGİLENİLMEDİ

Erdal Torunoğulları yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenmediklerini söyledi. Torunoğulları, "Kerem Aktürkoğlu ismi ne o tarihlerde görev yapan teknik heyetimiz ne de scout ekibimiz tarafından kesinlikle gündeme getirilmemiştir" dedi.