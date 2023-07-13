Sırp futbolcu Sergej Milinkovic-Savic'ten 100 milyon Euro'luk imza
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Lazio forması giyen Sırp futbolcu Sergej Milinkovic-Savic'i kadrosuna kattı.
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İtalya'nın Lazio takımından Sırp futbolcu Sergej Milinkovic-Savic'i renklerine bağladı.
Al-Hilal Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Milinkovic-Savic'in transferini, Twitter'dan paylaştığı videoyla duyurdu.
Sergej Milinkovic-Savic
YILLIK 20 MİLYON EURO
İtalya basınında, transferin 40 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. Üç yıllık kontrat imzalayan Sırp futbolcunun, senelik 20 milyon Euro kazanacağı iddia edildi.
Ülkesinde Vojvodina ve Belçika'da Genk forması giyen Milinkovic-Savic, 2015'te transfer olduğu Lazio'da 341 maça çıktı ve 69 gol, 59 asistlik performans sergiledi.
Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal, daha önce de Chelsea'den Kalidou Koulibaly ve Wolverhampton'dan Ruben Neves'i transfer etmişti.
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