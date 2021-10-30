Omonia Nicosia taraftarı, başkan yardımcısının evine bomba koydu
Kıbrıs Rum Kesimi'nde Omonia Nicosia takımının taraftarı, alınan kötü sonuçların ardından, başkan yardımcısının evine bomba koydu.
Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Omonia Nicosia'da taraftarlar, takımın üst üste aldığı kötü sonuçların ardından başkan yardımcısı Dimitris Grigoris'in evinin yakınına bomba koydu.
Güvenlik yetkilileri Omonia Nicosia Başkan Yardımcısı Dimitris Grigoris'in evinin yakınına koyduğu paketin bomba olduğunu tespit etti. İlk bulgulara göre bombayı koyanlar eve girmeye çalıştı fakat doberman köpeğiyle karşılaşınca farklı bir plan uygulandı. Patlayan bomba kapıda küçük bir hasar bıraktı.
Polis, bombayı etkisiz hale getirdi ve çevrede kimse yaralanan olmadı. Yetkililer bombayı koyanları araştırıyor.
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