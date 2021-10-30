Beşiktaş, Hatayspor'a takıldı! Hatayspor 1-0 Beşiktaş

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2021 Cumartesi, 14:52
<p>Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.</p>

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

<p>Maçtaki tek golü 6. dakikada Saba Lobjanidze kaydetti. 73. dakikada Mehmet Topal ile beraberliği yakalayan Beşiktaş'ın golü, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.</p>

Maçtaki tek golü 6. dakikada Saba Lobjanidze kaydetti. 73. dakikada Mehmet Topal ile beraberliği yakalayan Beşiktaş'ın golü, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

<p>Galatasaray derbisinden 3 puanla dönen ve Hatay'da galibiyete devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, bu skorla 20 puanla 3. sırada kaldı.&nbsp;</p>

Galatasaray derbisinden 3 puanla dönen ve Hatay'da galibiyete devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, bu skorla 20 puanla 3. sırada kaldı. 

<p>Averaj farkıyla 2. sırada yer alan bordo-beyazlılar ise, puanını 23'e yükseltti.</p>

Averaj farkıyla 2. sırada yer alan bordo-beyazlılar ise, puanını 23'e yükseltti.

<p>Beşiktaş, önümüzdeki hafta evinde lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise, Adana Demirspor deplasmanına gidecek.</p>

Beşiktaş, önümüzdeki hafta evinde lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise, Adana Demirspor deplasmanına gidecek.


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