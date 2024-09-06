Kulüp bulamayan Martial ile sürpriz görüşme!

Manchester United ile yollarını ayıran Anthony Martial, henüz bir kulüple anlaşmaya varmadı. Fransız futbolcuya, Brezilya ekibi Flamengo'nun talip olduğu ve futbolcuyla ilk teması kurduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 09:45
Kulüp bulamayan Martial ile sürpriz görüşme!
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2015'ten bu yana bonservisi Manchester United'da olan Anthnoy Martial, İngiliz ekibine yaz başında veda etmişti. Henüz bir kulüple anlaşmayan 28 yaşındaki futbolcu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

FLAMENGO, MARTIAL İLE TEMASA GEÇTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Flamengo, Pedro'nun sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının ardından Anthony Martial'i gündemine aldı. Haberde Brezilya ekibinin, Fransız futbolcuyla temas kurduğu ve görüşmelere başladığı belirtildi.

MANCHESTER UNITED KARNESİ

Anthony Martial, Manchester United kariyerinde toplam 317 maça çıktı. Martial bu karşılaşmalarda 90 gol ve 47 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Anthony Martial #flamengo #manchester united

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