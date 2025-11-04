Kulüp doktoru Yener İnce açıkladı: Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Yunus Akgün, Ajax maçı öncesi son taktiksel çalışmayı ağrıları nedeniyle tamamlamadı.

Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, Yunus Akgün ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yunus Akgün'de kasık fıtığı tespit edildi. Mevcut ağrısıyla oynayabilir ancak ileride sıkıntı çıkabilir. Önümüzdeki günlerde ameliyat olup olmamasına karar verilecek. Ameliyat olursa 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak" ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün, kasık fıtığının tespit edilmesinin ardından Ajax maçının kadrosuna alınmadı.

AJAX MAÇI SONRASI KARAR VERİLECEK

Galatasaray'da Okan Buruk ve teknik heyet, Yunus Akgün ile Ajax maçı sonrası görüşerek tedavisiyle ilgili sürece karar verecek.

Yener İnce'nin açıklaması şu şekilde:

"Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene kliniğimiz o ağrının osteitis pubis ofis ağrısı olmadığı yönünde. O yüzden üstüne gittik. Daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine ulaştık. Kasık fıtığında da futbolcu dönem dönem o ağrıyla oynayabilir. Ancak o ağrı performansı çok etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. 1-2 gün dinlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz.

Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip 4-6 haftalık bir periyodun sonunda tekrar dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tölare edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için performansını çok etkilediğinden bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz."