4.11.2025 13:25:00
AA
Galatasaray maçında sakatlanmıştı: Stefan Savic'in son durumu belli oldu!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçta sakatlanan Trabzonsporlu Stefan Savic'in son durumu belli oldu.

Galatasaray derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Stefan Savic'in son durumu belli oldu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

35 yaşındaki futbolcunun bu hafta dinlendirilmesi ve Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Savic'in, milli aranın ardından takıma yeniden katılması planlanıyor.

İlgili Konular: #trabzonspor #sakatlık #stefan savic

