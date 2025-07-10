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Kulüp doktoru Yener İnce'den Mauro Icardi açıklaması!

Kulüp doktoru Yener İnce'den Mauro Icardi açıklaması!

10.07.2025 19:15:00
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AA
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Kulüp doktoru Yener İnce'den Mauro Icardi açıklaması!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sahalara dönüş sürecinin iyi ilerlediğini söyledi.

İnce, sarı-kırmızılı ekibin Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirdiği antrenmanda basın mensuplarına Icardi'nin durumu hakkında bilgi verdi.

"MAURO GAYET İYİ DURUMDA"

Takımda sakat futbolcu bulunmadığını aktaran İnce, ön çapraz bağ sakatlığından çıkan Arjantinli golcüyle ilgili, "Şu anda sakat bir oyuncumuz yok. Kenarda olan, grubun dışında kalan tek oyuncumuz Mauro. Gidişatında herhangi bir anormallik yok. Bu dakikaya kadar her şey mükemmel gitti. Son yıllarda bununla ilgili çok fazla çalışma var. Oyuncunun iyileşmesi, her şeyi yapabilmesi, onu riske etmemizi gerektirmiyor. Çünkü bağın kanlanma süresi var. Günden güne mukavemeti artıyor. Yani ne kadar geç çıkarsa o kadar risk azalıyor. O yüzden biz de şu anda ihtiyacımız olmayan bir risk almıyoruz. İşin doğrusu bu. Beraber oyuncuyla, hocayla oturup konuşacağız. Mauro gayet iyi durumda. O riski almamızı gerektirecek zamana kadar zamanı doğru kullanacağız" ifadelerini kullandı.

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