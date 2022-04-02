Kulüp doktoru Yener İnce, Kerem Aktürkoğlu hakkında bilgi verdi

02 Nisan 2022 Cumartesi, 23:37

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Fatih Karagümrük karşısında sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Yener İnce, "Kerem'in pazartesi günü MR'ı çekilecek. Kasığında ağrısı olduğu için çıkardık. Durumu pazartesi günü netleşecek" dedi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Kerem Aktürkoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.