Kulüp doktoru Yener İnce, Kerem Aktürkoğlu hakkında bilgi verdi
Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyuna veda etti. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Fatih Karagümrük karşısında sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklama yaptı.
Yener İnce, "Kerem'in pazartesi günü MR'ı çekilecek. Kasığında ağrısı olduğu için çıkardık. Durumu pazartesi günü netleşecek" dedi.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Kerem Aktürkoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.
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