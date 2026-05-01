Kulüp tarihine damga vurmuştu: Fransız ekibinden Burak Yılmaz'a kanca!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, teknik direktörlük koltuğu için kulüp tarihine damga vurmuş bir ismi gündemine aldı. 2020-2021 sezonunda attığı gollerle kulübü şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, teknik adamlık kariyerinde rotayı yeniden Fransa'ya kırmış durumda.

Sacha Tavolieri’nin aktardığı bilgilere göre; Fransız yönetimi, kulüp kültürünü ve şehrin dinamiklerini yakından tanıyan Yılmaz’ı aday listesinin üst sıralarına yerleştirdi.

Aynı zamanda Belçika ve Fransa'dan ilgi gördüğü belirtilen Burak Yılmaz'ın Avrupa kariyerine erken başlama şansı bulunuyor.

TÜRKİYE'DEKİ PERFORMANSI RADARA SOKTU

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük ve geçici teknik sorumlulukla başlayan Burak Yılmaz, Süper Lig'de önemli bir tecrübe biriktirdi.

Kayserispor ve Kasımpaşa maceralarının ardından Gaziantep FK'nın başına geçen genç teknik adam, burada iki farklı dönemde toplam 32 karşılaşmada saha kenarında yer aldı.

Özellikle Gaziantep FK’daki ikinci döneminde 1.81 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalayan Yılmaz, bu performansıyla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

CAMİAYI TANIYOR

Lille yönetiminin, teknik direktör arayışında takımı ve camiayı birleştirecek bir isim üzerinde durduğu öğrenildi. Henüz yeni başladığı teknik adamlık kariyerinde 70'ten fazla maça çıkan Yılmaz’ın, taraftarlar nezdindeki efsane statüsü ve disiplinli çalışma tarzı bu tercihte belirleyici rol oynuyor.

Taraftarların sevgilisi olduğu eski kulübünden gelen bu teklife Burak Yılmaz'ın da oldukça sıcak yaklaştığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin ilerleyen günlerde netleşeceği ifade ediliyor.