Hamit Altıntop'tan Burak Yılmaz'a destek: 'Sitemini de haykırışını da anlayabiliyorum'

Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, Rizespor maçının ardından istifa kararı aldığını açıkladı. Yılmaz, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunurken Hamit Altıntop'tan destek geldi.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları sonrasında eski milli futbolcu Hamit Altıntop, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BURAK YILMAZ'IN HAYKIRIŞINI ANLAYABİLİYORUM"

Altıntop paylaşımında, "Burak Yılmaz'ın sitemini de, haykırışını da anlayabiliyorum. Bazen insanın en çok zorlandığı yer, sadece mücadele etmek değil; mücadele ederken kendini yalnız hissetmesi ve yanında güçlü bir destek görememesidir. Burada sadece isimleri konuşmak yetmez. Asıl konuşulması gereken, böyle değerli isimlerin yalnız bırakılmaması, doğru ekiple desteklenmesi ve daha sağlıklı bir zeminde güçlendirilmesidir. Türkiye'de doğmuş, büyümüş, bu ülkenin içinden çıkmış; formasını taşımış, bizi hem ülkemizde hem yurtdışında en iyi şekilde temsil etmiş bir kardeşimizin bugün geldiği noktaya üzülmemek elde değil" dedi.

"MİLLİ FORMAYI TAŞIMIŞ İNSANLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Hamit Altıntop sözlerine şöyle devam etti:

"Burak Yılmaz gibi isimler sadece futbol oynamış insanlar değildir; onlar aynı zamanda bu ülkenin yetiştirdiği değerlerdir, birikimidir, karşılığı olan markalarıdır. Böyle kardeşlerimizi kaybetmek, yıpratmak ya da yalnız bırakmak yerine; anlamamız, desteklememiz ve daha sağlıklı bir zeminde güçlendirmemiz gerekir. Çünkü değer üretmek zordur, kaybetmek ise çok kolay. Eleştiri elbette olur ama kendi içimizden çıkmış, bu ülkeye hizmet etmiş, ay-yıldızlı formayı taşımış insanlara biraz daha sahip çıkmayı da öğrenmeliyiz."