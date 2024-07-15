Kulüp ve belediye karşı karşıya: Denizlispor otobüsü satışa çıktı!

Denizlispor'da takım otobüsü satışa çıktı. Taraftarların tepkisi sonrası ilan yayından kalktı.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 15:00
Kulüp ve belediye karşı karşıya: Denizlispor otobüsü satışa çıktı!
Abone Ol google-news

TFF 3. Lig'e düşen Denizlispor'da otobüs şoku yaşandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve kulüp yönetiminin karşı karşıya gelmesinin ardından kulüp bünyesinden alınan takım otobüsünün internet üzerinden satışa sunulması tepki çekti.

TARAFTAR TEPKİSİ SONRASI İLAN KALDIRILDI

Denizlisporlu taraftarların sosyal medyadaki tepkilerinin ardından otobüsün satış ilanı internet ortamından kaldırıldı. Verilen ilanda takım otobüsüne 10 milyon 900 bin TL değer biçildi.

Yeşil-siyahlı yönetimin yeni takım otobüsü tedarik etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.


denizlispor haberleri Denizli Büyükşehir Belediyesi haberleri Takım otobüsü haberleri

İlgili Haberler

Süper Lig devinden Bertuğ Yıldırım hamlesi

Süper Lig devinden Bertuğ Yıldırım hamlesi
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstürü belli oldu!

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstürü belli oldu!
Appindangoye'den Süper Lig mesajı

Appindangoye'den Süper Lig mesajı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler