Kulüp ve belediye karşı karşıya: Denizlispor otobüsü satışa çıktı!
Denizlispor'da takım otobüsü satışa çıktı. Taraftarların tepkisi sonrası ilan yayından kalktı.
TFF 3. Lig'e düşen Denizlispor'da otobüs şoku yaşandı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ve kulüp yönetiminin karşı karşıya gelmesinin ardından kulüp bünyesinden alınan takım otobüsünün internet üzerinden satışa sunulması tepki çekti.
TARAFTAR TEPKİSİ SONRASI İLAN KALDIRILDI
Denizlisporlu taraftarların sosyal medyadaki tepkilerinin ardından otobüsün satış ilanı internet ortamından kaldırıldı. Verilen ilanda takım otobüsüne 10 milyon 900 bin TL değer biçildi.
Yeşil-siyahlı yönetimin yeni takım otobüsü tedarik etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.
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