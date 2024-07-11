Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstürü belli oldu!
Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde yapıldı.
Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva merkezinde gerçekleştirildi.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.
İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.
Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk hafta eşleşmeleri şöyle:
Rizespor - Başakşehir
Antalyaspor - Göztepe
Bodrum FK - Gaziantep FK
Alanyaspor - Eyüpspor
Kasımpaşa - Konyaspor
Sivasspor - Trabzonspor
Samsunspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Galatasaray - Hatayspor
Kayserispor ilk haftayı bay geçecek.
DERBİ HAFTALARI
Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirleriyle oynacakları maçların haftaları şu şekilde oluştu:
5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor
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