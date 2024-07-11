Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstürü belli oldu!

Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 14:31
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstürü belli oldu!
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Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva merkezinde gerçekleştirildi.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk hafta eşleşmeleri şöyle:

Rizespor - Başakşehir

Antalyaspor - Göztepe

Bodrum FK - Gaziantep FK

Alanyaspor - Eyüpspor

Kasımpaşa - Konyaspor

Sivasspor - Trabzonspor

Samsunspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Galatasaray - Hatayspor

Kayserispor ilk haftayı bay geçecek.

DERBİ HAFTALARI

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirleriyle oynacakları maçların haftaları şu şekilde oluştu:

5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor


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