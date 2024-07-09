Süper Lig devinden Bertuğ Yıldırım hamlesi

Yayınlanma: 09.07.2024 - 20:30

Güncelleme: 09.07.2024 - 20:30

Geçen sezondan forvet olarak kadrosunda sadece Edin Dzeko kalan Fenerbahçe, 1 yerli 1 yabancı golcü transferiyle santrfor hattını tamamlamak istiyor.

Yabancı golcü transferinde Youssef Ennesyri için son aşamaya gelen Fenerbahçe, yerli golcü için Bertuğ Yıldırım'da karar kıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı gelişmeye göre; Fenerbahçe, transfer için hem Bertuğ Yıldırım hem de kulübü Rennes ile temasa geçti. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu için Fransız ekibine resmi teklifini sundu ve gelecek cevabı beklemeye geçti.

RENNES, 5.4 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sarıyer altyapısında yetişen, Hatayspor'da adını duyuran Bertuğ, 2023 yazında 5.4 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer oldu.

21 yaşındaki A Millis santrfor, geçen sezon 21'i lig maçı olmak üzere toplam 31 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı.