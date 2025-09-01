Kulüpler anlaşmaya vardı: Antony'nin yeni takımı belli oluyor!

Manchester United forması giyen Antony'nin yeni takımı belli oluyor.

The Athletic'in haberine göre, Manchester United ve Real Betis, 25 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %50 pay karşılığında anlaşmaya vardı.

Antony, önümüzdeki 24 saat içinde Betis'e giderek sağlık kontrollerinden geçecek. Anlaşmanın tamamlandığı ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu bildirildi.

Manchester United, bu transferle birlikte gelecekteki satıştan elde edilecek karın %50'si oranında bir pay alma hakkını da saklı tuttu. Bu, Antony'nin olası bir sonraki transferinden önemli bir gelir elde edilebileceği anlamına geliyor.

2022 yılında Ajax'tan 95 milyon Euro'ya transfer edilen Antony, beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle sık sık eleştirilmişti.