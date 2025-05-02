Atletico Madrid'den Antony hamlesi!
Atletico Madrid, Real Betis'te sergilediği performansla dikkat çeken Antony ile ilgileniyor.
Atletico Madrid, Real Betis'te kiralık olarak forma giyen Antony için harekete geçti.
İspanya'dan El Chiringuito TV'nin haberine göre, Atletico Madrid, bonservisi Manchester United'da bulunan Antony için İngiliz ekibiyle temasa geçti.
40-50 MİLYON EURO
Manchester United'ın ise Brezilyalı futbolcuyu 40-50 milyon Euro bonservis aralığında bırakmaya hazır olduğunu Atletico Madrid'e bildirdiği kaydedildi.
Manchester United'dan devre arası transfer döneminde Real Betis'e kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibindeki performansıyla dikkat çekiyor.
İSPANYA PERFORMANSI
Real Betis'te 19 maça çıkan Antony, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Antony'nin bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Spor Haberleri
- Galatasaray için Jan Oblak açıklaması
- Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını Lopez kazandı!
- Atletico Madrid'den Antony hamlesi!
- CEV Şampiyonlar Ligi basın toplantısı düzenlendi!
- Arda Güler için tarihi fırsat!
- Piatek'in yeni takımı belli oluyor!
- Beşiktaş BOA'da Aziz Akkaya dönemi sona erdi
- Galatasaray'da dev maç öncesi Osimhen tehlikesi!
- Paris Saint-Germain'de Dembele umudu!
- Monaco'da 4 futbolcuya kapı gözüktü!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Göreceksiniz, dayanamayacaklar'
- Konya'da CHP'ye silahlı saldırı!
- CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
- Saldırganla ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı!
- Yandaş gazeteci Pazarcı'dan çirkin ifadeler
- Daire başkanı yargıdan şikâyetçi
- Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararı kaldırıldı
- 'Büyük günah, masum gösterilemez'
- Miras davasında karar çıktı!
- Ünlü ekonomistten altın yatırımcılarına uyarı!