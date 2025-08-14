Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yabancı sınırı açıklaması: 'TFF'ye görüş belirttik ama...'

14.08.2025 16:48:00
Güncellenme:
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, toplantı sonrası konuştu.

Doğan, "Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Yayın geliri, diğer sponsorlukları nasıl artırabiliriz bunlar konuştuk. MHK ile ilgili sıkıntılar var. Başkanlarımız görüşlerini dile getirdi. Yeniden bir araya geleceğiz ve o zaman daha sağlıklı, daha net bilgi verebilirim. Üzerine çalışacağımız konular var ve sonra yeniden toplanacağız" dedi.

YABANCI SINIRI

Ertuğrul Doğan, yabancı sınırıyla ilgili gelen soru sonrası, "Çoğunluk kulübün beklentisi vardı. TFF'ye görüş belirttik ama net bir cevap gelmedi. Bekliyoruz. Olacaksa, en geç önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonun görüşünü bekliyoruz" dedi.

MAÇLARIN ERTELENMESİ

Ertuğrul Doğan, son olarak Avrupa'da play-off oynayacak takımların maçlarının ertelenmesiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Bugün konuşulmadı ama play-off oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon bu konuda onlara bir yol açtı ilk haftadan maç erteleyerek. Oynayacak takımların bir talebi olursa, federasyon bunu değerlendirir" dedi.

İlgili Konular: #TFF #Kulüpler Birliği #yabancı sınırı

