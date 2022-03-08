Kulüpler Birliği: Hakem kadrosu kararında dahlimiz yok
Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun geri kalanında görev yapacak hakem listesini duyurdu. Bunun üzerine Kulüpler Birliği Vakfı, 13 hakemin görev listesinden çıkarılma kararına dahil olmadıklarını belirten bir açıklama yaptı.
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, alınan kararda Kulüpler Birliği'nin bilgisi ve dahli olmadığı belirtildi.
Kulüpler Birliği'nin açıklaması şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 8 Mart 2022 Salı günü kamuoyu ile paylaşılan "Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları" başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfı'nın hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz."
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