Kulüpler Birliği ile TFF arasında gerginlik: Büyükekşi toplantıyı terk etti!

Yayınlanma: 23.04.2024 - 09:36

Güncelleme: 23.04.2024 - 09:36

Kulüpler Birliği'nin aldığı karar neticesinde oluşturulan diyalog heyeti, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

Toplantıda heyete başkanlık eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım eşlik etti.

20 DAKİKA SÜRDÜ

Habertürk'ten Oğuzhan Genç'in haberine göre, gergin bir ortamda geçen toplantı, beklenenden çok kısa sürdü. 20 dakikalık görüşmede Dursun Özbek başkanlığındaki Kulüpler Birliği heyeti, haziran ayının ilk haftası için erken seçim talebini tüm gerekçeleriyle bir kez daha yineledi.

Heyet, 18 Temmuz tarihini kulüplerin kabul etmediğini ve müzakere yoluyla bu konunun çözülmesini talep etti. Heyet ayrıca, Kulüpler Birliği'nin duyurduğu bildirinin de tüm başkanların onayından geçtiğini de belirtti.

BİLDİRİYİ BAHANE ETTİ

Bu açıklamalar sonrası söz alan başkan Mehmet Büyükekşi, kısa sürede yayın ihalesi, yabancı kontenjanı ve harcama limitleri konusunda çözümler ürettiklerini belirtip yönetimini savundu. 18 Temmuz'u Avrupa Şampiyonası'nın ardından en yakın tarih olduğu için tercih ettiklerini ifade eden Büyükekşi, Kulüpler Birliği'nin duyurduğu bildirinin ardından yönetim kurulu olarak toplandıklarını ve 18 Temmuz tarihini müzakereye kapattıklarını söyledi.

Büyükekşi'nin müzakere yolunu bildiriyi öne sürerek kapatması, Avrupa Şampiyonası'nda da federasyonun başında olmak için bir bahane olarak yorumlandı.

Kulüpler Birliği ortamın daha da gerginleşmeden müzakere yoluna gidilmesini yinelese de gergin tavırları dikkat çeken Büyükekşi, bir kez daha "Her türlü müzakereye kapalıyız" dedi. Büyükekşi ayrıca kulüplerde yetkili olmayan kişilerin imza topladığını savundu.

TOPLANTIYI TERK ETTİ

Kulüpler Birliği heyetinden son olarak gelen "Aday olacak mısınız?" sorusunu "Bugünün konusu değil" diyerek geçiştiren Büyükekşi, sonrasında ise yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ayağa kalkarak toplantıyı birdenbire bitirdi ve salonu terk etti.

Büyükekşi'nin tavırları Kulüpler Birliği heyeti tarafından yadırgandı. Bu toplantının ardından Kulüpler Birliği'nin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.