Kulüpler Birliği ve TFF yönetimi bir araya geliyor!
Kulüpler Birligi ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi bir toplantı gerçekleştirecek.
Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve Kulüpler Birliği 25 Eylül Çarşamba gübü bir araya gelecek.
Toplantı 14.00'te başlayacak.
Kulüpler Birliği ve TFF yönetimi gündemdeki konularla ilgili görüşecek.
Etiketler: #TFF #Kulüpler Birliği #toplantı
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