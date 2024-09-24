Kulüpler Birliği ve TFF yönetimi bir araya geliyor!

Kulüpler Birligi ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi bir toplantı gerçekleştirecek.

Kulüpler Birliği ve TFF yönetimi bir araya geliyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2024 - 15:31

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve Kulüpler Birliği 25 Eylül Çarşamba gübü bir araya gelecek.

Toplantı 14.00'te başlayacak.

Kulüpler Birliği ve TFF yönetimi gündemdeki konularla ilgili görüşecek.


Etiketler: #TFF #Kulüpler Birliği #toplantı

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