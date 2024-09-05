Kritik Kulüpler Birliği toplantısı sonrası... Ali Koç'tan yabancı sınırı açıklaması!

Yayınlanma: 05.09.2024 - 16:11

Güncelleme: 05.09.2024 - 16:11

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'ndeki toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Kasımpaşa Tesisleri'ni görünce insanın içi cız ediyor. Kıskandık. Her kulübümüzün böyle tesisleri olması gerekiyor. Sayın Turgay Ciner'i tebrik ediyorum."

"HATALAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

"Olağan toplantılarımızdan birini yaptık, 3 kulübümüz katılamadı. Önümüzdeki hafta TFF'ye ziyaretimiz olacak. Konuşmak istediğimiz konuların üzerinden geçtik. En önemli gündem maddelerinden biri MHK yapısıydı. MHK yapısı nasıl olmalı, hakemler nasıl geliştirilmeli, atamalar nasıl olmalı? İnanıyoruz ki TFF ile yapacağımız çalışmalar itibarıyla önümüzdeki sene değişik bir yapı içinde olacağız. Biliyorsunuz her kulüp kendisine yapılan hatayı gündeme getiriyor. Temel kanaat şu; Türk futbolunun ilerlemesi için hakemlik müessesesinin çok daha iyi olması gerekiyor. Hataların minimize olması gerekiyor. İnsanın olduğu yerde hata olur ama Türkiye'deki hataların kabul edilebilir olduğunu düşünmüyoruz."

"3 gelir kaleminin dağılımını TFF'den istemiştik. Geçmişte yüzde 22 kesinti yapılırken bu sene yüzde 28 kesinti yapılacağı bilgisini aldık TFF tarafından. Hafta içinde İçişleri Bakanlığı bir toplantı düzenledi. O toplantıya biz de katıldık. Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'ydı, çok faydalı oldu. Burada çok önemli olan şey rakip takım taraftarlarının maçlara medeni şekilde gidip gelmesi ile ilgiliydi."

"YAYIN GELİRİ, GİDERLER KONUŞULDU"



"Aramızda yapacağımız bir çalışmayla Türk futbolunun ekonomik bağımsızlığını kazanması için 5 yıllık bir çalışma planladık ve bu TFF ile de görüştük. Bu model sürdürülebilir bir model değil. İş istenmeyen noktalara gidebiliyor. Dış etkenlere çok açık oluyoruz. En çok konuşulan noktalardan biri vergi konusu oldu. Covid döneminde vergiler yüzde 15'ten 40'a çıkarıldı. Ortak bir duruş gösterip birkaç transfer döneminde kulüplerin sadece stopaj yükümlülüğünü kulüpler alsın, geri kalanı futbolcu ve menajeri nasıl yapıyorsa yapsın. Bunu nasıl yapacağımızı düşünüyorum. Yüzde 40 vergi çok büyük bir yük yaratıyor."

"Yayın gelirleri nasıl artar, korsan yayını nasıl durdururuz bunları konuştuk. Giderlerimiz konuşuldu, çok büyük kesintiler var. Bununla beraber futbolun en önemli paydaşı olan kulüplerin çıkarı doğrultusunda MHK, biletleme gibi konularda daha fazla söz sahibi nasıl olunur, nasıl bir model ortaya çıkarılır bunları konuştuk."

BUSENAZ SÜRMENELİ'YE SALDIRI



"Talimatlarda çok değişiklik yapıldı. Türk futbolunun en önemli kangreni hakemlerin performansı. Hiçbir şekilde performans ve ödül sistemi yok. Bizler dünyanın yatırımlarını yapıyoruz. Bir hakem kararıyla bu yatırımlar olumsuz etkileniyor. Niyeti sorgulanan hataların son bulması lazım. Bu TFF'nin kafasında bir yol planı var. Türk futbolunda her şey değişiyor, hakemler değişmiyor. Bir sürü yapısal sıkıntılar var. TFF'nin bunları adreslediğini görüyoruz. Bizim de çorbada tuzumuzun olması lazım, en çok bizim canımız yanıyor. Bu şekilde devam edemeyiz. Hakemlerin de artık pabucun pahalı olduğunu bilmesi lazım. Bunun böyle olduğunu gören bir TFF olduğunu görmek bizi mutlu ediyor"

"Busenaz'a yapılan saldırı konusunda tam bir bilgim yok ancak işin sonuna kadar gideceğiz. Ona öyle tokat atmak falan kolay değil. O daha bize nice madalyalar kazandıracak. Çok geçmiş olsun."

YABANCI SINIRI AÇIKLAMASI

"Bazı kulüplerimizin hala fazla yabancı oyuncuları var. Bu ne demek; bu insanları kaydedemezseniz sözleşme fesih hakları doğuyor. Türkiye'nin parasının çöpe gitmesi demek bu. TFF ile bu konuda görüştük. Yabancı sınırını artırmadan bu konuda nasıl bir çözüm bulabiliriz bunun üzerine konuştuk. Sağ olsun TFF de bu konuda bu kulüplerimize nasıl yardımcı olacağına dair çalışmalar da bulunacağını bize ifade etti."