Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor: Hasan Arat'tan adaylık yanıtı!

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını seçiyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yeniden aday olmayacağı ifade edilirken Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, adaylık iddialarına yanıt verdi.

AA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 16:58
Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor: Hasan Arat'tan adaylık yanıtı!
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Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının seçileceği toplantı başladı.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

HASAN ARAT'TAN ADAYLIK YANITI

Kulüpler Birliği Vakfında başkanlık görevini bırakacağı konuşulan Ali Koç'un yerine başkanlık için adı geçen isimlerden Hasan Arat, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olmayacağını kaydetti.

Başkanlık için konuşulan bir diğer isim olan Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olduğunu söyledi.


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