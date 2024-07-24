Kulüpler Birliği'nde yeni başkan seçiliyor!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:36

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:37

Kulüpler Birliği Vakfı 24 Temmuz Çarşamba günü yapacağı toplantı ile yeni başkanını seçecek. Toplantı saat 14:00'te başlayacak.

Mevcut başkan Ali Koç daha önce görevi bırakacağını açıklamıştı. Başkanlık için adı geçen Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ise böyle bir düşüncesi olmadığını ifade etmişti.

Süper Lig'e çıkan Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya adaylığını deklare etmişti. Bugünkü zirvede, yeni TFF yönetimi ile yapılacak toplantının gündemi de belli olacak ve tüm başkanlara fikirleri sorulacak.

Toplantı, Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki ofisinde gerçekleşecek.