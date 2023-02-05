Kulüpler Dünya Kupası'nda El-Hilal ve El-Ahli yarı finalde

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 09:08

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 09:08

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından bir takımın katıldığı 2022 Kulüpler Dünya Kupası, 2. tur maçlarıyla devam etti.

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan mücadelede, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fas'ın Wydad takımı ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde sezon tamamlanmamasından dolayı bir önceki senenin şampiyonu olarak kupaya katılması kararlaştırılan El-Hilal (Suudi Arabistan) karşılaştı.

Wydad, 52. dakikada Ayoub El Amloud'un golüyle 1-0 öne geçti. El-Hilal, bu gole 90+4. dakikada penaltıdan Mohamed Kanno ile cevap verdi. Mücadelenin normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 eşitlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran El-Hilal, yarı finale kaldı ve Brezilya ekibi Flamengo ile eşleşti.

Tanca kentindeki Ibn Batouta Stadı'nda oynanan günün diğer maçında ise Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi finalisti Mısır'ın El-Ehli takımı ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Seattle Sounders (ABD) karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 88. dakikasında Mohamed Magdy'nin kaydettiği golle 1-0'lık galibiyete ulaşan El-Ehli, yarı finalde İspanya temsilcisi Real Madrid'in rakibi oldu.

Yarı finaldeki Flamengo-El Hilal maçı 7 Şubat, El Ehli-Real Madrid karşılaşması ise 8 Şubat'ta oynanacak.

2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'ta Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda yapılacak final maçıyla sona erecek.