Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası eşleşmeleri Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 17:18
Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
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Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.

Turnuva 12-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tüm maçlar Cidde'de oynanacak.

CONMEBOL'dan turnuvaya katılacak takım COPA Libertadores finalinin ardından belli olacak. Libertadores'te Boca Juniors, Palmerias, Fluminense ve Internacional final mücadelesi verecek.

MEVCUT FORMAT SONA ERİYOR 

2003'ten bu yana düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası mevcut formatıyla bu yıl son kez düzenlenecek.

2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğindeki turnuva 32 takımla oynanacak.

Haziran-Temmuz 2025'te ilk kez 32 takımla gerçekleştirilecek turnuvada UEFA'nın 12, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) 6, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) 4'er, Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ile ev sahibi ülkenin birer takımla temsil edilecek.

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda maç programı şöyle:

1. Tur (Maç 1)

Al-Ittihad-Auckland City

2. Tur 

Al-Ahly- Al-Ittihad/Auckland City maçının galibi (Maç 2)

Club Leon - Urawa Reds

Yarı final

Libertadores şampiyonu / Maç 2 galibi

Club Leon - Urawa Reds maçının galibi / Manchester City


Player Alanı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Suudi Arabistan kura çekimi

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