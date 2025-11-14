Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kulüpler dünya sıralaması güncellendi: İlk 30'da tek Türk takımı!

14.11.2025 14:06:00
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Kasım 2024 ile 30 Ekim 2025 tarihleri arasını baz alarak dünya kulüpler sıralamasını güncelledi. Sıralamada ilk 30'da tek Türk takımı yer aldı.

IFFHS'nin güncellediği dünya kulüpler sıralamasında ilk 10 sıra ve Türk takımlarının konumları şöyle:

1- Paris Saint-Germain (Fransa): 567 puan

2- Real Madrid (İspanya): 511 puan

3- Chelsea (İngiltere): 484 puan

4- Inter (İtalya): 470 puan

5- Bayern Münih (Almanya): 457 puan

6- Barcelona (İspanya): 419 puan

7- Borussia Dortmund (Almanya): 394 puan

8- Palmeiras (Brezilya): 378 puan

8- Arsenal (İngiltere): 378 puan

10- Flamengo (Brezilya): 374 puan

28- Galatasaray (Türkiye): 256 puan

33- Fenerbahçe (Türkiye): 247 puan

138- Beşiktaş (Türkiye): 129 puan

145- Başakşehir (Türkiye): 125 puan

170- Trabzonspor (Türkiye): 112 puan

178- Samsunspor (Türkiye): 110 puan

241- Göztepe (Türkiye): 92 puan

280- Konyaspor (Türkiye): 82 puan

318- Alanyaspor (Türkiye): 77 puan

324- Gaziantep FK (Türkiye): 76 puan

364- Kasımpaşa (Türkiye): 70 puan

364- Rizespor (Türkiye): 70 puan

377- Eyüpspor (Türkiye): 68 puan

392- Kayserispor (Türkiye): 66 puan

500- Antalyaspor (Türkiye): 57 puan

