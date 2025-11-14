Kulüpler dünya sıralaması güncellendi: İlk 30'da tek Türk takımı!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, dünya kulüpler sıralamasını güncelledi.
IFFHS'nin güncellediği dünya kulüpler sıralamasında ilk 10 sıra ve Türk takımlarının konumları şöyle:
1- Paris Saint-Germain (Fransa): 567 puan
2- Real Madrid (İspanya): 511 puan
3- Chelsea (İngiltere): 484 puan
4- Inter (İtalya): 470 puan
5- Bayern Münih (Almanya): 457 puan
6- Barcelona (İspanya): 419 puan
7- Borussia Dortmund (Almanya): 394 puan
8- Palmeiras (Brezilya): 378 puan
8- Arsenal (İngiltere): 378 puan
10- Flamengo (Brezilya): 374 puan
28- Galatasaray (Türkiye): 256 puan
33- Fenerbahçe (Türkiye): 247 puan
138- Beşiktaş (Türkiye): 129 puan
145- Başakşehir (Türkiye): 125 puan
170- Trabzonspor (Türkiye): 112 puan
178- Samsunspor (Türkiye): 110 puan
241- Göztepe (Türkiye): 92 puan
280- Konyaspor (Türkiye): 82 puan
318- Alanyaspor (Türkiye): 77 puan
324- Gaziantep FK (Türkiye): 76 puan
364- Kasımpaşa (Türkiye): 70 puan
364- Rizespor (Türkiye): 70 puan
377- Eyüpspor (Türkiye): 68 puan
392- Kayserispor (Türkiye): 66 puan
500- Antalyaspor (Türkiye): 57 puan