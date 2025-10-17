Dünya kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 30'da tek Türk takımı yer aldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.10.2025 15:29:00
Cumhuriyet Spor
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünya kulüpler sıralamasını güncelledi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Ekim 2024 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasını baz alarak dünya kulüpler sıralamasını güncelledi. 

Sıralamada ilk 30'da tek Türk takımının yer alması dikkat çekti.

IFFHS'nin güncellediği dünya kulüpler sıralamasında ilk 10 sıra ve Türk takımlarının konumları şöyle:

1- Paris Saint-Germain (Fransa): 537 puan

2- Real Madrid (İspanya): 505 puan

3- Inter (İtalya): 493 puan

4- Chelsea (İngiltere): 485 puan

5- Barcelona (İspanya): 451 puan

6- Bayern Münih (Almanya): 434 puan

7- Arsenal (İngiltere): 369 puan

8- Flamengo (Brezilya): 368 puan

9- Borussia Dortmund (Almanya): 365 puan

10- Atletico Madrid (İspanya): 352 puan

29- Galatasaray (Türkiye): 262 puan

43- Fenerbahçe (Türkiye): 227 puan

111- Beşiktaş (Türkiye): 143 puan

159- Başakşehir (Türkiye): 119 puan

190- Trabzonspor (Türkiye): 106 puan

