Kulüplerin görüşmesi sürüyor: Ahmed Kutucu transferinde pürüz çıktı!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 11:26

Güncelleme: 23.01.2025 - 11:26

Galatasaray, Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu için girişimlerini sürdürüyor.

Daha önce her konuda anlaşmanın sağlandığı belirtilen transferde pürüz çıktığı ifade edildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray ile Eyüpspor ödeme planı konusunda henüz anlaşamadı ve görüşmeler sürüyor.

İki kulübün kısa süre içerisinde orta yolu bulması bekleniyor.

Anlaşmanın sağlanmasının ardından Ahmed Kutucu'nun Galatasaray ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.