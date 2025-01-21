Eyüpspor'dan açıklama: Galatasaray'ın Ahmed Kutucu transferinde sona doğru!
Süper Lig ekibi Eyüpspor'un Asbaşkanı Fatih Kulaksız, katıldığı bir televizyon yayınında Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'a transferi konusunda açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Ön bölge için takviye yapmak isteyen Galatasaray, aradığı oyuncuyu Süper Lig'de buldu.
ikas Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu ile ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, bu transferde sona yaklaştı.
Ahmed Kutucu transferi için Eyüpspor ve Galatasaray prensipte anlaştı ve ödeme planında son ayrıntılar görüşülecek. Transferin 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşeceği iddia edildi.
18 MAÇTA 15 GOLE KATKI
24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 8 gol 7 asistlik performans sergiledi.
"GALATASARAY İLE YÜZDE 80 ORANINDA ANLAŞTIK"
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray ile büyük oranda anlaştıklarını açıkladı.
Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada, "Ahmed Kutucu için Galatasaray ile % 80'lere geldik. Henüz bitmiş resmiyete dökmedik. 24 saat içerisinde bu transferin netlik kazanacağını düşünüyorum. Pazarlıkla ilgili bir sorun yok. Oyuncu tarafıyla görüşülecek. Galatasaray'la çok küçük detaylar kaldı. Onları da görüştükten sonra sizi bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.
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