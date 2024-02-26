Kulüpten ihracı için başvuru yapılmıştı: Galatasaray'dan Mehmet Büyükekşi kararı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'da üyelerin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kulüpten ihracı için yaptığı başvurunun reddedildiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:20
Kulüpten ihracı için başvuru yapılmıştı: Galatasaray'dan Mehmet Büyükekşi kararı!
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Fenerbahçe'nin 2-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve tüm kurulları istifaya davet eden bir açıklama yayınladı.

Büyükekşi için "Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan, hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, Türk futbol tarihinin en kötü TFF Başkanı" ifadeleri kullanıldı.

BAŞVURU HAVADA KALDI

Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray yönetiminin ve kurullarının, ağır ithamlarda bulunduğu Mehmet Büyükekşi'nin kulüpten ihracı için verilen dilekçelere kayıtsız kalması dikkat çekiyor. Eski yöneticilerden Sedat Doğan'ın başını çektiği üyeler üç ayrı gerekçeyle başvuruda bulunarak (Yanlış beyan, başkanlık makamını küçük düşürmesi, Atatürkçü değerleri taşımaması), Büyükekşi'nin ihracını talep etmişti. Ancak önce yönetim, sonra disiplin kurulunun ihraç taleplerini reddettiği iddia edildi.

NEZAKET ÇAĞRISI

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, Fenerbahçe'ye çağrıda bulunurken "Kendi başarısızlığı, çaresizliği ve kıskançlığını gizlemek için karşısındakine sürekli hakaret edip suçlayacak kadar kendini kaybeden kişiler belki normale döner diye önerelim: Nezaket, sağırların duyabileceği ve körlerin görebileceği bir lisandır" ifadelerini kullandı.


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