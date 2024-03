Trabzonspor seçiminde Şenol Güneş sürprizi!

Yayınlanma: 02.03.2024 - 14:10

Güncelleme: 02.03.2024 - 14:10

Trabzonspor Kulübü, divan kurulunun başkanlık seçimi başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ve Mustafa Günaydın ile teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Veda konuşması yapan mevcut başkan Ali Sürmen, genel kurulun kaybedenin olmayacağını, kim seçilirse seçilsin Trabzonspor'un emrinde olduğunu belirtti.

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Sürmen'e katkılarından dolayı plaket verdi.

Doğan, salonda bulunan herkesin Trabzonspor için ayrı bir değer olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kimileri yarım asır, kimileri çeyrek asır bordo mavili camiamıza hizmet etmiş kişilerdir. Camiamızın akil insanları olarak nitelendirdiğim divan kurulu üyelerimizin her birinin görüş, öneri ve eleştirileri bizim için her daim yol gösterici olacaktır. Şimdi yeni bir başkan seçeceğiz, yeni bir dönemin kapısını aralayacağız. Bütün adaylara başarılar diliyorum. Bu arada yöneticilik yaptığım dönemden başkanlık yaptığım dönem boyunca sözde değil, her zaman özde ağabeylik yaptığı için huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum."

BAŞKAN ADAYLARI KONUŞTU

Başkan adayı Emin Kahraman, şu ana kadar yakışan bir sürecin yaşandığını dile getirerek, "Kendimi seçime hazırladım. İnşallah bana bu şans verilirse en iyi hizmetleri yapmaya talibim. Hepinizin oylarına talibim" dedi.

Bazı kişilerin, "Divanın yetkisi ne ki?" sorusunu yönelttiğine dikkati çeken Kahraman, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz de tüzüğü biliyoruz, divan istişare kuruludur. Divan transfer yapamaz, yönetim icraatlarını yapamaz, evet. Farkında mısınız bizim son şampiyonluğumuzdan sonra ne oluyor? Rakipler topla tüfekle algı yarışına girdiler. Türk futbolu böyle bir ortam yaşamadı. Sosyal medya, yorumcularıyla, hakemleriyle tozu dumana katıyor. Biz bu düzende nerede duracağız? Biz her zamankinden fazla tek yumruk olacağız. Yönetim, şehir, divan, tek yürek olmak zorundayız. Trabzonspor'un ayrışma lüksü yoktur. Trabzonspor'un bölünme, çözülme lüksü yoktur. Bu ekonomik şartlarda borç 7 milyara dayanmışken, rakipler herkese savaş açmışken biz daha güçlü olmak zorundayız."

Başkan adayı Hayrettin Hacısalihoğlu da Trabzonspor'a hizmet noktasında yeni bir döneme başlamak arzusunda olduklarını vurgulayarak, "Trabzonspor'u hiçbir zaman uzaktan seyretmiş değilim. Her zaman önceliğim Trabzonspor'un çıkarları oldu. Asla taviz vermedim ve vermem. Bu kulüp, büyük camiaların birleşmesinden doğmuştur. Kuruluş aşamasından sonra birleşmiş, tek amaç için mücadele etmiş, bugünlere gelinmiştir. İnanıyorum kazanan da kaybeden de hizmet aşkını ilk günkü gibi sürdürecektir" ifadesini kullandı.

Divan kurulu başkan adayı Mahmut Ören ise bugünün tarihte güzel bir gün olarak anılmasını istediğini belirterek, "Trabzonspor'un saygın ve en köklü kurumlarından birine aday oldum. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda sağlıklı çözümler üretmek, divan başkanlığının yazılı olmayan görevidir. Biz göreve geldiğimizde üyelerin çekişmesine, kutuplaşmasına yol açmayacağız. Uzlaştırıcı, birleştirici olacağız. Kırgınlıkların son bulması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kulüp çıkarları doğrultusunda her şartta, platformda mücadele edeceğimize söz veriyoruz" diye konuştu.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Başkan adaylarının konuşmasının ardından oy verme işlemi başladı.

2 bin 90 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda Mahmut Ören, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Emin Kahraman, başkan adaylığı için yarışıyor.

Divan kurulu başkanlığı seçiminde üyeler saat 16.00'ya kadar oy kullanabilecek, ardından da oy sayımına geçilecek.