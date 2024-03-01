Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Paul Onuachu'nun, bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:05
Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber!
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Başakşehir'i 1-0'la geçerken Paul Onuachu'nun sakatlığı ile sarsıldı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında yaşanan ve Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda koluna ve göğsüne darbe alan Nijeryalı forvet oyuna devam etmiş, 68. dakikada ise yerini Enis Destan'a bırakmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun perşembe çekilen MR'ında kolunda kırık tespit edildi.

EN AZ BİR AY YOK!

Sabah'ın haberine göre, kolu alçıya alınan Onuachu'nun bir süre dinlendirileceği, tedaviye vereceği cevaba göre en az bir ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Oyuncunun aynı zamanda sol kasık bölgesinde kas yaralanması olduğu açıklandı.

UMUT GÜNEŞ TAKIMLA ÇALIŞTI 

Yine aynı maçta kafasına isabet eden sert top sonrası baş dönmesi yaşayan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Umut Güneş'in tomografisi temiz çıktı. 23 yaşındaki orta saha, takımla birlikte antrenmana başladı.


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