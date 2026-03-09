Kupa Voley Dörtlü Final biletleri satışa çıkıyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.03.2026 20:14:00
AA
Ankara'da düzenlenecek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun biletlerinin satışa çıkacağı tarih belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ankara'da düzenlenecek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun biletlerinin salı günü satışa çıkacağını duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre 24-25 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in biletleri, yarın saat 12.00'de "biletinial.com" internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.

EŞLEŞMELER BELLİ OLMUŞTU

Yarı finalde 24 Mart Salı günü saat 15.00'te VakıfBank-Galatasaray Daikin, saat 19.00'da ise Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması oynanacak.

Final mücadelesi ise 25 Mart Çarşamba saat 19.00'da yapılacak.

