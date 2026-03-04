Cumhuriyet Gazetesi Logo
VakıfBank Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldi!

VakıfBank Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldi!

4.03.2026 21:45:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
VakıfBank Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldi!

VakıfBank, Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında karşılaştığı Zeren Spor'u 3-1 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükselen ekip oldu.

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank, sahasında Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-siyahlı takım, kupada Dörtlü Final'e yükseldi. VakıfBank, yarı finalde Galatasaray Daikin-Kuzeyboru maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Cazaute, Dangubic, Deniz Uyanık, Aylin Acar)

Zeren Spor: Beyza Arıcı, Eylül Karadaş, Uzelac, Aleksic, Lazareva, Saliha Şahin (Ceren Önal, Kübra Akman, Malinov, Gatina, Janset Cemre Erkul, Şeyma Ercan Küçükaslan)

Setler: 25-20, 23-25, 25-17, 25-22

Süre: 109 dakika (24, 33, 26, 26)

İlgili Konular: #vakıfbank #Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley #Zeren Spor

İlgili Haberler

BOTAŞ'ı deviren Emlak Konut yarı finalde!
BOTAŞ'ı deviren Emlak Konut yarı finalde! Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında deplasmanda karşılaştığı BOTAŞ'ı 76-66 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçına ışık engeli!
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçına ışık engeli! Türkiye Kupası grup aşamasının 4. hafta mücadelesinde saat 20:30'daki Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması, statta yaşanan ışık problemi nedeniyle bir saat ertelemeli başladı.
Sergen Yalçın Beşiktaş'ın hedefini açıkladı: 'Ligdeki pozisyonumuz...'
Sergen Yalçın Beşiktaş'ın hedefini açıkladı: 'Ligdeki pozisyonumuz...' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.