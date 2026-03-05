Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kupa Voley'de Dörtlü Final programı belli oldu!

5.03.2026 17:43:00
Kupa Voley'de Dörtlü Final müsabakalarının kadınlarda Ankara'da ve erkeklerde Eskişehir'de düzenlenecek karşılaşmaların programı duyuruldu.

AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde "Dörtlü Final" maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kadınlarda Ankara'da, erkeklerde ise Eskişehir'de düzenlenecek Kupa Voley Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:

ANKARA

24 Mart Salı:

Yarı finaller

15.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin

19.00 Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit

25 Mart Çarşamba:

19.00 Final maçı

ESKİŞEHİR

6 Nisan Pazartesi:

Yarı finaller

15.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana

7 Nisan Salı:

19.00 Final maçı

