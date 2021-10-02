Kupa Voley’de sürpriz yok!

Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler grup maçlarında 2. gün müsabakaları bugün oynandı.

İHA
02 Ekim 2021 Cumartesi, 23:36
Kupa Voley’de sürpriz yok!
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2021-2022 voleybol sezonu Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler grup maçlarında 2. gün müsabakaları bugün oynandı.
Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler grup maçlarında 2. günün sonuçları şöyle:

A Grubu
Cizre Bld. - Bursa B.Şehir Bld.: 2-3
Bingöl Solhan Spor - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

B Grubu
Sorgun Bld. - Arkas Spor: 0-3
Yeni Kızıltepe Spor - Altekma: 3-0

C Grubu
Tokat Bld. Plevne - Halkbank: 0-3
Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş - Spor Toto: 1-3


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